ETV Bharat / state

ವಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್​ನಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಕೊರತೆ ಸಹಜ: ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್

ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shivanand patil
ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ‌‌. ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ.‌ ಪುಣೆ,‌ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊರತೆ ಸಹಜ ಎಂದ ಸಚಿವರು (ETV Bharat)

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ‌. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 13-14 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಗಡಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು, ಜನವಸತಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹80 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.‌ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ - ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ನೇತಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆಲ್ಕೊಳ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಇರುವ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ದಿವಂಗತ ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ಯಾಸ್ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

TAGGED:

IRAN ISRAEL WAR
IRAN ISRAERL US WAR
ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್
DHARWAD
SHIVANAND PATIL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.