ಬಂಟ್ವಾಳ: ಅಗ್ನಿ ನಂದಕ ವಾಹನಗಳ ಕೊರತೆ, ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸವಾಲು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ನಂದಕ ವಾಹನ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ.

ಅಗ್ನಿ ನಂದಕ ವಾಹನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 31, 2025 at 8:43 AM IST

3 Min Read
ಬಂಟ್ವಾಳ(ದ.ಕ): ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಗುಡ್ಡ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವುದುಂಟು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಲೂಕಾದ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದೇ ಇರುವುರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. 24 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 14 ಮಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದರು.

"2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಹಲವು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಹೈರಾಣಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಒದಗಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು? ಎಲ್ಲ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದೇ ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2ನೇ ವಾಹನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನ ಅನಿವಾರ್ಯ" ಎಂದರು.

ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದೂ ಸವಾಲು: "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಗಳು ಬಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಫೆ.4ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, 25ರಂದು ದಿನವಿಡೀ ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನವಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಕರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬೇಸಗೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ವಾಹನ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ವಾಹನಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಮಂಜೂರಾದ 24 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 10 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ವಿಟ್ಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋಗಬೇಕು: ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಎಂದರೆ ವಾಮದಪದವು, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ, ಕಾರಿಂಜ, ವಿಟ್ಲ, ಕನ್ಯಾನ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಹೀಗೆ ಕಳಂಜಿಮಲೆ, ಕಾರಿಂಜ ಪ್ರದೇಶಗಳಂಥ ಗುಡ್ಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಟ್ಲಕ್ಕೂ ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದಲೇ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು.

ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹ: "ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎರಡು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುವುದು ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ವಾಹನ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಧಿಯನ್ನು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಜನರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಾಹನವನ್ನೇಕೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಮೂಲಕ ತರಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರಾದರೂ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಖಾಕಿ ಧರಿಸಿ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೂ ನಂದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಸಹಾಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗದಂತೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹ.

  • ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2010ರಲ್ಲಿ.
  • 2024ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 136 ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ, 24 ರಕ್ಷಣೆಯ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
  • 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅವಘಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 143 ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
  • 2021ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು. 291-ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು, 16-ರಕ್ಷಣಾ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

