ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೇ ಬೇಕಿದೆ 'ಚಿಕಿತ್ಸೆ'
ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 19, 2026 at 5:30 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇಎಸ್ಐ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸದ್ಯ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಶೋಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಕೊಡುವುದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಯಮನಾಪುರ, ಪೀರನವಾಡಿ, ಉದ್ಯಮಬಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ(ಶಾಹಪುರ), ಕೊಣ್ಣೂರ, ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬರೇ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಎಸ್ಐ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಇವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಣ್ಣೂರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ವರು ವೈದ್ಯರು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿರುವ ಹೊರರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ವೈದ್ಯರು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬರೇ ವೈದ್ಯರು, ಇಡೀ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಹೊರರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಕೊಠಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾಲಿಡಲು ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟು ಜನ ಜಮಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮೆ (ಇಎಸ್ಐ) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಧ್ಯೇಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ವಂತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇರುವ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ: ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 28 ವೈದ್ಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 8 ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ 19 ವೈದ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಖಾಯಂ, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ವೈದ್ಯರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೂವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಜಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅದ್ಯಾಕೆ ವೈದ್ಯರು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 31 ಔಷಧ ವಿತರಕರ ಪೈಕಿ 12 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ, ಔಷಧಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
4 ಗಂಟೆ ವೈದ್ಯರೇ ಇರಲ್ಲ: ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅವಧಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 12, ಸಾಯಂಕಾಲ 4ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಡುವೆ 4 ಗಂಟೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನವಿಡೀ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮುಂದೆ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಆ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು 3,53,026 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,43,192 ವಿಮೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 2,09,834 ಜನರು ಅವಲಂಬತರಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 3,53,026 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಟಾಯಿಪೈಡ್, ಹರಣಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆರಿಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ 2024-25ರಲ್ಲಿ 6805 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಲಿವರ್ ಕಸಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೇರಿ 5609 ರೋಗಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಎಸ್ಐ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 12 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
24/7 ವೈದ್ಯರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಎನ್.ಆರ್.ಲಾತೂರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಎಸ್ಐ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಂತಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 200 ಕೀ.ಮೀ. ದೂರದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಾ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಎಸ್ಐ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 24X7 ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅವಧಿ ಬದಲಿಸಿ: ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಎಚ್. ನಿವಾಸಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಬಾಪುರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಿಸಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಗುಳಿಗೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 200 ರೂ. ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5ರವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಇಎಸ್ಐ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶೀಘ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ: ಅಶೋಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 152 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 50 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 100 ಬೆಡ್ಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಮಂಜುಜಾಥ ಕಳಸಣ್ಣವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಾಬಿ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸದ್ಯ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಲಾಬಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಗ್ರಹ.
