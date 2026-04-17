ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಅಭಾವದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ; ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲೂ ಪರದಾಟ!

ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲೂ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ಕಿರಣ್​ಕುಮಾರ್ ಎಸ್​.ಈ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

SHIVAMOGGA HOME INDUSTRY PROBLEMS ಗೃಹ ಉದ್ಯಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಅಭಾವ
ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 17, 2026 at 12:43 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೋಂ ಫುಡ್​ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್​ ತಯಾರಕರೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಲುಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗೃಹ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುವವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಟೆಲ್, ಕೆಟರಿಂಗ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ಹಾಗೂ ಪಿಜಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್​​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಗಿತ (ETV Bharat)

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಪರದಾಟ: ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಗದೆ, ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ, ಕಳೆದ 15-20 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ​ಕೈ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕವಿತಾ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಬರಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ, ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ: "ನಾನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಚಟ್ನಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು ಆರ್ಡರ್​ ಕೊಡುವುದನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 15 ದಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ" ಎಂದು ಗೃಹ ಉದ್ಯಮದ ಮಾಲಕಿ ಕವಿತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಗೃಹ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮನೆ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಸ್​​ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು 15 ದಿನ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್: ಪರಿಸರವಾದಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲ

