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ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಲಂಗರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊರತೆ: ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Mangaluru harbour
ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 1:36 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೆ (ಹಳೆ ಬಂದರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ರಾಲ್‌ಬೋಟ್ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ (ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 1400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 250 ರಿಂದ 300 ಬೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರುವುದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಂಗವನ್ನು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್) ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಡಲ ಕಡೆ ತೆರಳಿ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಭರವಸೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಟ್ ಲಂಗರು (ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್) ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ:

ಬೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ – ಜಾಗದ ಅಭಾವ: ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 900 ಸ್ಟೀಲ್ ಬೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಡದೋಣಿ, ಮರದ ಬೋಟ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೋಟುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೇವಲ 250 ರಿಂದ 300 ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ 3 ಹಂತದ ಜೆಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: 200 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಟುಗಳ ಲಂಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 1,2 ಹಾಗೂ 3ನೇ ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿವೆ.

ಸದ್ಯ 3ನೇ ಜೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಜೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ (ಒಡೆದು ಹಾಕಿ) ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಜೆಟ್ಟಿಯ ಡಾಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಬೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಮೀನು ಇಳಿಸಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೇ ಮೀನುಗಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

4ನೇ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಈಗಿರುವ 3 ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಮುಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟೆಪುರ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಜೆಟ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮುಖಂಡರು ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ – ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟ: ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಫಲ್ಗುಣಿ (ಗುರುಪುರ) ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ನೆರೆ ಹಾಗೂ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಆಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮತ್ತು ಮರಳುವ ಬೋಟುಗಳು ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಒಡೆಯುವುದು, ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಾಗಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ದುರಂತಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಮೂರು ಬೋಟುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದವು.

ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರೆಜ್ಜರ್ ಅಗತ್ಯ: ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು ರದ್ದಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸ್ವತಃ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರೆಜ್ಜರ್' ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಲ್‌ಬೋಟ್ ಯೂನಿಯನ್​​ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫೈಸಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ "ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೋಟುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟಲು ಇರುವ ಜಾಗ ಕೇವಲ 250 ರಿಂದ 300 ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮೂರು ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಖುದ್ದು ಬಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಪುರ ಬಳಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಲ್‌ಬೋಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಲೀಂ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಭಾಪತಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಧಕ್ಕೆಗೆ ಬಂದು ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕಡಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಭರವಸೆಯಾಗದೇ, ಜೆಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯದೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗಳು ತಂದುಹಾಕುವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೋಟುಗಳು ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿಎಂ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಬೋಟುಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರೆಜ್ಜರ್ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕರಾವಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕಡಲಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಬಂದರಿನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀನುಗಾರರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಜೆಟ್ಟಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅಳಿವೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ: ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು
ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ
FISHERMEN
MANGALURU HARBOUR

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