ರಾಜ್ಯದ 809 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ನಿಖರತೆ ತಪಾಸಣೆ; 95% ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿಖರತೆ ಕೊರತೆ ಪತ್ತೆ: ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
805 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ 768 ಬಂಕ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, 95% ಬಂಕ್ಗಳು ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 5:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,946 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಬಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 805 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ 768 ಬಂಕ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, 95% ಬಂಕ್ಗಳು ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಪೈಕಿ 101 ಬಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ 6.66 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 5 ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ 0.5% ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ, 25 ಎಂಎಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಧನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. 805 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾದ 3,071 ನೋಸಲ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗನ್) ಪೈಕಿ 2,618 ನೋಸಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆ ಬಂದಿದೆ. 85% ನೋಸಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಿಯಮದಂತೆ ಐದು ಲೀಟರ್ಗೆ 25 ಎಂಎಲ್ ಅನುಮತಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಂಧನ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಐದು ಲೀಟರ್ಗೆ 25 ಎಂಎಲ್ನಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 60-100 ಎಂಎಲ್ನಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ: ಈ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಿಕ್ಯಾಲಿಬರೇಷನ್ (ತಪಾಸಣೆ) ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, 18.12.2025ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತಪಾಸಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ 24 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 18.5.2026 ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನಾ?. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2027 ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. 2015ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿ: ಪ್ರತಿ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಐದು ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. 18005991100 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ clm-lm-ka@nic.inಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ಯಾಷ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಲೀಟರ್ಗೆ 0.5% ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾನದಂಡ ಇದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 0.3% ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ 0.5% ರಿಂದ 0.3% ಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 0.3%ಗೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಿರುವ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರೊಳಗೆ ರಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರೇಷನ್ ಬಾಕಿ ಇರುವ 2500 ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಇದ್ದು, ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ