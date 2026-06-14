ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ 45% ಕೊರತೆ: ಸದ್ಯ 10.65 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ಅವರ ವರದಿ.
Published : June 14, 2026 at 8:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45% ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ತಡವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್-ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಳೆಯ ಅಭಾವವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬರದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದು ಸತ್ಯವಾದಂತೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
45% ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜು ಕೊರತೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45%ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ 11ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6,49,882 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,40,507 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7,90,625 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 6,49,882 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 11ರವರೆಗೆ 2,44,247 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 87,118 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 1,57,129 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಂಒಪಿ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ 1,03,032 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈವರೆಗೆ 52,077 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 50,955 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು 5,80,756 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್. ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುವುದು 3,44,233 ಮೆ.ಟನ್. ಅಂದರೆ ಈವರೆಗೆ 2,36,523 ಮೆ.ಟನ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ 4,67,018 ಮೆ.ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 2,89,385 ಮೆ.ಟನ್ ಸರಬರಾಜಾಗಿದ್ದು, 1,77,633 ಮೆ.ಟನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆ 45,454 ಮೆ.ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 17,811 ಮೆ.ಟನ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದು 27,643 ಮೆ.ಟನ್.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಹಂಚಿಕೆ ಏನಿದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಪ್ರಿಲ್ 2026ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಒಟ್ಟು 30,05,000 ಮೆ.ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಡಿಎಪಿ 4,00,000 ಮೆ.ಟನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 87,118 ಮೆ.ಟನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಒಪಿ 2,12,000 ಮೆ.ಟನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 52,077 ಮೆ.ಟನ್ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 11,88,000 ಮೆ.ಟನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 3,44,233 ಮೆ.ಟನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ 11,10,000 ಮೆ.ಟನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 2,89,385 ಮೆ.ಟನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ ಪಿ 95,000 ಮೆ.ಟನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 17,811 ಮೆ.ಟನ್ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ.
10,65,835 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.04.2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11,54,081 ಮೆ.ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19,44,706 ಮೆ.ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,78,871 ಮೆ.ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 11ರಂದು ಒಟ್ಟು ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು 10,65,835 ಮೆ.ಟನ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.
ಅದರಂತೆ ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದ್ದು 1,47,023 ಮೆ.ಟನ್, ಸದ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದು 1,08,280 ಮೆ.ಟನ್. ಎಂಒಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರುವುದು 43,532 ಮೆ.ಟನ್, ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದು 85,470 ಮೆ.ಟನ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರುವುದು 4,10,394 ಮೆ.ಟನ್, ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದು 5,22,352 ಮೆ.ಟನ್. ಯೂರಿಯಾ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರುವುದು 2,57,812 ಮೆ.ಟನ್, ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದು 3,11,730 ಮೆ.ಟನ್. ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರುವುದು 20,109 ಮೆ.ಟನ್, ಸದ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದು 38,003 ಮೆ.ಟನ್.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವುದೇನು? ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ರೈತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳುವುದೇನು? ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ʼರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವʼ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಲುಪಿಸದೆ ತೀರಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗಾಗಿ 2026ರ ಮುಂಗಾರು (ಖಾರಿಫ್) ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಡ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.33 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ, 1.29 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 1.58 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎನ್ಪಿಕೆಎಸ್ ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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