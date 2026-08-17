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ಶೂಟೌಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಗ್ರಹ

ಶೂಟೌಟ್​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆಯೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಶೂಟೌಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 6:21 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮರಿಯಮಂಗಲದ ಆಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗೂ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯದ ಡೇವಿಡ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯದ ಚರ್ಚ್​​ಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಚರ್ಚ್​​ನ ಪಾದ್ರಿ ಕೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಾಸುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರದ 18 ಚರ್ಚ್​​ಗಳ ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮೂವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ ಚರ್ಚ್‌ನ ಫಾದರ್ ಕೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದರು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು.

shootout-case-cremation-of-three-people-and-ivan-dsouza-demands-sit-investigation
ಚರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ETV Bharat)

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧು-ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ ಚರ್ಚ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಮೂವರ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಐಜಿಪಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಭೇಟಿ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಯದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಮೃತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಿತಿಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ, ಯಾರ ಜೀವವನ್ನೂ ತೆಗೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಬಂದೂಕನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಮೂವರು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಇಡೀ ಘಟನೆ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನೀಡಿ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆಯೇ ಸೂಕ್ತ. ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ; ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಹಜರು ಫೋಟೋ ರಿವೀಲ್

TAGGED:

IVAN DSOUZA
SIT INVESTIGATION
CHAMARAJANAGARA
ಶೂಟೌಟ್​ ಪ್ರಕರಣ
SHOOTOUT CASE

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