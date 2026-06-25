ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕಾರಣ: ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್
63 ಶಾಸಕರನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : June 25, 2026 at 4:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕಾರಣನೇ ವಿನಹ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಂಡರೆ ಅಸೂಯೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಗಿರೋದೂ ಅಸೂಯೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
63 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಏನಿದೆ?. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಶೋಭಾ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿಯೇ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ತಾಕತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮತ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿ. ನನ್ನ ಕೆಣಕೋದು ಬೇಡ. ಕೆಣಕಿದರೆ ನಾವೂ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಡೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಕಡೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರೂ 63 ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಪ್ ಕೂಡಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಂತರಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಬರಲಿ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ - ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಪಂಥಾಹ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಬರಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ವಿಚಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದೇ ಹೋದರೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, 2028 ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಮುಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಲಿ. ಅವರು ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿದರೆ, ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಚಿವರು ಆದವರು. ನಂತರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅವರ ತಪ್ಪಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
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