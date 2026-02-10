ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ
ಯಶವಂತಪುರ–ಮಡಗಾಂವ್–ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (MAJN) ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 12:29 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಮಂಗಳೂರು: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಂವ್ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 477/Chg/2025-26ರ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06507/06508 ಯಶವಂತಪುರ–ಮಡಗಾಂವ್–ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (MAJN) ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ರೈಲು ಮೊದಲು ಪಡೀಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (watering) ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಚಾರ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06507- ಯಶವಂತಪುರ-ಮಡಗಾಂವ್, ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ 13ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.35ಕ್ಕೆ ಮಡಗಾಂವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾತ್ರ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06508- ಮಡಗಾಂವ್-ಯಶವಂತಪುರ, ಮಡಗಾಂವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ 16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.50ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.45ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾತ್ರ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಲುಗಡೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಹಾಸನ (ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ), ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಬಕಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪಡೀಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ), ತೊಕ್ಕೊರು, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಡುಪಿ, ಬಾರ್ಕೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬೈಂದೂರು, ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟಾ, ಗೋಕರ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಅಂಕೋಲಾ, ಕಾರವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ: ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಏಸಿ – 1, ಏಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ – 2, ಏಸಿ ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ – 1, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ – 9, ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ – 5, ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್/ಡಿ – 2 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿದೆ.
ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ: ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
