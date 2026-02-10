ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ: ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆತದ್ದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.
ಮಂಗಳೂರು: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶವೇ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, "ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ದೇವರು" ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದವರು ಜಗದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ದೇಗುಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇವಲ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದೇ, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಹತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಅತೀ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.
20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ತತ್ವ "ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ದೇವರು" ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೊರಗಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1905ರಲ್ಲಿ ಶಿವಗಿರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಗುರುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
1908ರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ, ಶಿವನ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. 1912ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಸ್ವತಃ ಕೇರಳದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ – ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುವು: ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಬಳಿಕ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆತದ್ದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದೇ, ಸಮಾನತೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ: 1989ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1991ರಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ – ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, 16 ರಂದು ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, 17ರಂದು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಾರೋಪ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು "ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುದ್ರೋಳಿ ತೀರ್ಥಾಟನೆ – 115ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ: 1912ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ವರ್ಷ 115ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ತೀರ್ಥಾಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತೀರ್ಥಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯವಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತೀಕ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಕ್ತಿ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.
