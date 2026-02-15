ETV Bharat / state

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಮಾದಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 15, 2026 at 6:22 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಡಗರ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇಡಗಂಪಣ ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಮಹದೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರ: ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಫಲ, ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ, 108 ಅಡಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರಂತರ ದಾಸೋಹ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ, ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಸಾಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಸಾಲೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ, ಶ್ರೀ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಫಲ, ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

DCM's wife Usha Shivakumar was felicitated by the Srimattha with fruits and tambul.
ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಫಲ, ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನ (ETV Bharat)

ಲಾಡು ಮಾರಾಟ: ಮಹದೇಶ್ವರನ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಳೇಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಹರನ ದೇವಾಲಯವಾದ ಮರಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ 5 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕಾಶಿ ಗಂಗೆಯ ಅಭಿಷೇಕ: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕಾಶಿ ಗಂಗಾ ಜಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಫಲಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

