ETV Bharat / state

8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ! ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು

ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು 14 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇದರಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Shivappa Nayaka Palace
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ದಿನ. ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ವಿವಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮುಕುಟ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಇತಿಹಾಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು 1970ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಳಿದ ಅರಸರ ಇತಿಹಾಸ, ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಅವರ ಗಡಿ, ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಸಂಭ್ರಮ, ಅವರು ಕೆತ್ತಿದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಶಾಸನಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಅವರ ಆರಾಧನೆಯ ದೇವತೆಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಲಾಂಛನಗಳು, ಲಿಪಿಗಳು, ಯುದ್ಧದ ಗುರುತುಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ‌ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಮನೆತನಗಳು, ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು 14 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅರಮನೆಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಹಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ, ಅದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ನವೀಕರಣದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಳಿದ ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಶೈಲಿಯ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದವರು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಶಿವಪ್ಪ‌ ನಾಯಕ ಅರಮನೆ (ETV Bharat)

ನಿವೃತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, 1970ರಲ್ಲಿ ಅ. ಸುಂದರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪುರತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ‌ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಮನೆಯ ನವೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ನವೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನವೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯವರು ತಮ್ಮ‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಹೂರತು ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರಿಕ ದಿನವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾರಣ ಇರಬೇಕಿತ್ತು.‌ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಲಯ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ದಿನವಾದ ಇಂದು(ಎಪ್ರಿಲ್​ 18) ಇರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶ, ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

TAGGED:

SHIVAPPA NAYAKA PALACE
WORLD HERITAGE DAY
ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅರಮನೆ
SHIVAMOGGA
SHIVAPPA NAYAKA MUSEUM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.