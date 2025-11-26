ಪೋಕ್ಸೋ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆ: ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೌನವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 26, 2025 at 6:48 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೊದಲ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೌನವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಸತ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದಿಂದ ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಜಯದೇವ ಜಗದ್ಗುರು, ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ನಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಹಾರ, ತುರಾಯಿ ಸಮೇತ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಜೋಗಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.
ವಕೀಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಜೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 191/22, 180/22 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿವೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಕರಾದ ಸಿ.ವಿ.ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನದಂತೆ ತೀರ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುರುಘೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯೇ ಈ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕರಣ ಖುಲಾಸೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಶ್ರೀಗಳ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮುರುಘೇಶನ ನಂಬಿದ್ದೆವು, ಅದರಂತೆ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದೀಗ ಮುರುಘೇಶನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಗಂಗೆಯಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಅವರು ಸೇರಿ ಮೂವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಎ1 ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ, ಎ2 ವಾರ್ಡನ್ ರಶ್ಮಿ, ಎ4 ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಮಠದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ಮೈಸೂರಿನ ನಜರಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶರಣರನ್ನು 2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು: ಕೇಸ್ನಿಂದ ಮೂವರು ಖುಲಾಸೆ