ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಗರೂಟ ನಿಷೇಧ; ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ₹1ಲಕ್ಷ ದಂಡ!
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಗರ ಊಟ ಆಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 4:49 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೀಗರ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಾಗೂ ಬೀಗರ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದವನಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಹಾಕಲು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಗಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರು, ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬೀಗರ ಊಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಈಡಿಗ (ದೀವರು) ಸಮಾಜದವರಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.98 ರಷ್ಟು ದೀವರ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಮಲೆನಾಡ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆದರೆ ಬೀಗರೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಬಾಡೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು 5 ರಿಂದ 10 ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ಕುರಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ರೈತರು, ಬಡವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರು ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೀಗರೂಟಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು: ಬೀಗರ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬೀಗರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬೀಗುವಿಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧದ ಊಟ ಎಂದು ಕರೆದು 10 ರಿಂದ 15 ಜನರಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ರೂ ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶಾಮಿಯಾನ, ಟೇಬಲ್, ದಿನಸಿ, ಭಟ್ಟರ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು 8 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೀಗರ ಊಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು 4 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡ: ಈ ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಬೀಗರೂಟ ಮಾಡಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಬೀಗರೂಟವನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಸರಾ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಬೀಗರೂಟ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಬೀಗರೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಗರೂಟ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ದೀವರ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೀಗರ ಊಟದ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಡುಬ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಗತವಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷಿಂಟಾಲ್ ಮಾಂಸ ತಂದು ಬೀಗರೂಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಐದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತಂದು ಬಾಡೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬಿದ್ದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಂತೋಷ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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