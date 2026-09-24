ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಹಾಮಂಡಲ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕೇಸರಿಮಯವಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ನಗರವೇ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 6:17 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಸೀದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆದೇಶ ತಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನ ಮಹಾ ಮಂಡಳದ ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಾಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಣಿಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ತನ್ನ ಎದೆ ಬಗೆದು ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀರಾಮಸೀತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣಿಯ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಪಂಚಮುಖದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡುಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ವೃತ್ತದ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಮೂರು ರಥದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎ ಎ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಭ ಭವಾನಿ ಮಾತೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ದ್ವಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಎಸ್ ಪಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಟಿ ಪಾರ್ಕ್, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ವೀರ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ವೃತ್ತ, ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಕುವೆಂಪು ರಂಗ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟೆ ಠಾಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಹೀಗೆ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು, ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಗಿ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ ರ್ಯಾಂಕಿಗ್ನಲ್ಲಿ 5 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ- 22, ಸಿಪಿಐ -84, ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೇರಿ -289, ಎಎಸ್ಐ-108, ಹೆಚ್ಸಿ-2134, ಹೋಂ ಗಾರ್ಡ್-600 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಪಿ-12, ಡಿಎಆರ್-10, ಕ್ಯೂಆರ್ಟಿ-1, ಡಿ ಸ್ಜ್ಯಾಡ್-1, ಆರ್ಎಎಫ್-2, ಎಸ್ಆರ್ಎಎಫ್ -1 ಹಾಗೂ 7 ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕದಳ, 4 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, 3,500 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ 12 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ 35 ಜನರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಗರದಲ್ಲಿ 82ನೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನ ಮಹಾ ಮಂಡಲದ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವೈಭವದ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಸರಿ ಹಿಂದೂ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿ ಅವರು ನಗರವನ್ನು ಕೇಸರಿಮಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಎದೆ ಸೀಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಪಂಚ ಅವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿಲ್ಪಿ ಜೀವನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಎ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಂಬಾಭಾವನಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥದ ಮಾದರಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ನಗರ ವಿವಿಧ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನ ಮಹಾ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾದ್ವಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ಜೀವನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 51 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸತತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು 20 ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯನ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ನಮಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪೋನ್ ಕರೆ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
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