ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಮಿಲ್ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ, ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
Published : October 15, 2025 at 8:04 AM IST
ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ 1936ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈಗ ಪುನಾರಂಭವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಗದ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಇದೇ ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆಲವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಎಂಪಿಎಂಗೆ ಮರುಜೀವ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ, ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಎಂಪಿಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ, ಅಕೇಶಿಯಾ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕೇಶಿಯಾ ಮರ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕೇಶಿಯಾ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮುದ್ರಕರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ: ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಕೆ.ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕೇಶಿಯಾ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಓಸಿ ನೀಡಿದರೆ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಸಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಜನತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆ: ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಂದ 1936ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಗದ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಸಹ ಎಂಪಿಎಂನಿಂದ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಕ್ರಾಂತಿದೀಪದ ಸಂಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಕ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್, ಕೇರಳದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಂಪಿಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಖಾಸಗಿರವರಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಕಾಗದ ತರಬೇಕಾದರೆ, ಒಂದು ಲೋಡ್ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
