ಫೇಲ್ ಆದವರು ಪಾಸ್.. ಪಾಸ್ ಆದವರು ಫೇಲ್! ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಮಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೇ ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
Published : November 17, 2025 at 9:37 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಒಮ್ಮೆ ನಡೆದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ಫೇಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿವಿಯ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಂಡಲ್ ಅದಲು ಬದಲಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ತೆಗೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕೂಡ ಈಗ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಹ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿವಿಯು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿಯ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯ ನಗರ ಶಾಖೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಹೋಗುವವರು ಮೂರನೇ ಸಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತೆಗೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಕೇವಲ 3-4 ಅಂಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆದಾಗ ಅದು ಸರಿ ಇತ್ತು. ಕೆಲವರನ್ನು 5 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ 999 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮರು ಮೌಲ್ಯಾಮಾಪನಕ್ಕೆ 999 ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಂಚನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ದಡ್ಡರಲ್ಲ. ಫಿಜಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ-9 , ಕನ್ನಡ-20 ಅಂಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿರಲ್ಲಾ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಾ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು'' ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಬಿಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಂಚನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೂಫೆಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೂಫೆಸರ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರೂಫೆಸರ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೇಡ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ದಿನಾಂಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಗೂ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ತೆಗೆದವಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಕುಲ ಸಚಿವ ಡಾ. ಧರಣಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಹಿಂದೆ ಸಹ ಕುಲಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನೀಡಿರುವ ಅಂಕ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಂದ ಆದ ಎಡವಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೋಡಿಂಗ್- ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಅದಲುಬದಲಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆದ್ರು, ಫೇಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ದೂರಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯದಮವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
