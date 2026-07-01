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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಎಸ್​ಪಿ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಮಾರು 74 ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೈಕ್​ಗಳು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೈಕ್​ಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 10:41 AM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್​ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಸಿಟಿಯಾದ ನಂತರ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.‌ ಹೀಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ತಮಗೆ ಬರುವ ಫೈನ್​ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಎಸ್​ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಮಾರು 74 ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1988 ನಿಯಮ 50ರ (CMV Rule 50) ಹಾಗೂ ಕಲಂ 177 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ (IMV Act Section 177) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸವಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಎಸ್​ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
BIKE WITHOUT NUMBER PLATES
ಬೈಕ್​ ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್​
SP NIKHIL
SP WARNS BIKE RIDERS

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