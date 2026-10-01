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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಸಾಕಾನೆ ಶೌರ್ಯ ಸಾವು

ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಶೌರ್ಯ ಹೆಸರಿನ ಗಂಡಾನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Shivamogga: Shourya Elephant Dies At Sakrebyle Camp
ಮೃತಪಟ್ಟ ಶೌರ್ಯ ಹೆಸರಿನ ಗಂಡಾನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 1:49 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ 32 ವರ್ಷದ ಶೌರ್ಯ ಹೆಸರಿನ ಗಂಡಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ‌ ಹಿಡಿದು ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜನರಿಗೆ ಉಪಟಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರಾಲ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಳಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಳಗಿಸುವ ವೇಳೆ ಆನೆಯು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಡಾರದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಮುರುಳಿ ಅವರು ಆನೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ಧರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಗುರುವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಬಿಡಾರದ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 23ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: ಆನೆಯು ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ, ಪಳಗಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಗಾಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾವುತರು ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿ ಕ್ರಾಲ್​ನಿಂದ (ಕಾಡಿನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ) ಹೊರ ತಂದು ಬಾಲಣ್ಣ ಹೆಸರಿನ ಆನೆಯ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆನೆಯು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಶೌರ್ಯ ಆನೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಿಡಾರದ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 23ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

Shivamogga: Shourya Elephant Dies At Sakrebyle Camp
ಮೃತಪಟ್ಟ ಶೌರ್ಯ ಹೆಸರಿನ ಗಂಡಾನೆ (ETV Bharat)

ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಶೌರ್ಯ ಆನೆ‌ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್, ​ಕ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾವನಪ್ಪಿದೆ.​ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನೀಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊರಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೊಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಟಾಕ್ಸೇಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shivamogga: Shourya Elephant Dies At Sakrebyle Camp
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ (ETV Bharat)

ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ, ದಿಢೀರ್ ಆನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ​ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಆನೆಯ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿಡಿಯೋ

TAGGED:

SHOURYA ELEPHANT DIES
SAKREBYLE CAMP
ಶೌರ್ಯ ಆನೆ ಸಾವು
SHIVAMOGGA
ELEPHANT DIES

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