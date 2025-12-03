ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರ 'ಸಮರ್ಥ ಸೇತು-ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ' ಯಶಸ್ವಿ
ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮರ್ಥ ಸೇತು-ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 9:45 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ, ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ, ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥ ಸೇತು-ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ 103 ಜನಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಂತಹ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟದು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಗಲಾಟೆ, ದೊಂಬಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಸಮರ್ಥ ಸೇತು ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಸಮರ್ಥ ಸೇತು ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್, "ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ಯೋಗ, ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಪಥ ಸಂಚಲನ, ಸ್ವ-ರಕ್ಷಣೆ, ಸಮಾಜ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ, ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಾದಾಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಮಾಡುವವರು ಯಾರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಚಾವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನು? ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯಿದೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಕಲೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯಿದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಂತೆ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಹೀಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸದೃಢ ಯುವಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಮರ್ಥ ಸೇತು ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಆರು ದಿನ ಕಾಲ ಇನ್ಡೋರ್ ಹಾಗೂ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಂತ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಗತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ, ನಕ್ಸಲ್ವಾದ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಆರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೌಶಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಕಲಿತೆ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು" ಎಂದರು.
"ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೌರವ ಮೂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಬಳಿಕ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ 262 ಯುವ ಸೈನಿಕರ ಪಡೆ: ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ