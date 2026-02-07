ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಫಾರಿ ಚಿರತೆಗೆ ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್!

ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಫಾರಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.

LEOPARD SCANNING
ಸಫಾರಿ ಚಿರತೆಗೆ ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಮೃಗಾಲಯದ ಭದ್ರ ಚಿರತೆ(15)ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಹಧಾಮದಿಂದ ಚಿರತೆ ಭದ್ರನನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ತರಲಾಯಿತು‌. ನಂತರ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಭದ್ರ: ಭದ್ರ ಚಿರತೆಯು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿತ್ತು.‌ ಇದರಿಂದ ಚಿರತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಆಂತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಒಂದು ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿತ್ತು. ಚಿರತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ‌‌ ಕಾಲ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಮರಾಕ್ಷರ, ಪಶು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ‌.ಮುರುಳಿಧರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಮರಾಕ್ಷರ, ''ಭದ್ರ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದರ ಜೀವತಾವಧಿ 10 ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಭದ್ರ ಮೊದಲು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅದೇಕೋ ಮೇಲೆ ಎಳಲೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು‌‌‌. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ನರಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಆಯ್ಕೆ

TAGGED:

SCANNING FOR LEOPARD
LEOPARD SCANNING IN SHIVAMOGGA
SAFARI LEOPARD
SHIVAMOGGA
LEOPARD SCANNING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.