ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸತತ 24 ಗಂಟೆ ಗಮಕ ವಾಚನ; ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್

ಗಮಕ‌ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ‌ ಕಾಲ ವಾಚನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

PRASAD BHARDWAJ SETS Asia book of-record BY RECITING GAMAKA FOR 24 CONSECUTIVE HOURS
ಗಮಕ ವಾಚನ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 27, 2026 at 8:05 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಛಲವಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌. ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ‌ ಕಾಲ ಗಮಕ ವಾಚನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಲಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.‌ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್​ ಒಬ್ಬರು‌. ಇವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ‌‌.

ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಗಮಕ‌ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ‌ ಕಾಲ ವಾಚನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನ ಓರ್ವರು ಬಂದು ಇವರ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

PRASAD BHARDWAJ SETS Asia book of-record RECORD BY RECITING GAMAKA FOR 24 CONSECUTIVE HOURS
ಗಮಕ ವಾಚನ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ‌ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ‌ ಕಾಲ ಗಮಕ ವಾಚನ ಮಾಡಿದನ್ನು ಕಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವೇ ನೆರೆದಿತ್ತು.

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರವೀಂದ್ರ ನಗರ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕಠಿಣ‌ ಶ್ರಮ, ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಹಿಂದೆ ಸತತ 10 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

PRASAD BHARDWAJ SETS Asia book of-record BY RECITING GAMAKA FOR 24 CONSECUTIVE HOURS
ಸತತ 24 ಗಂಟೆ ಗಮಕ ವಾಚನ, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ETV Bharat)

ಗಮಕ ಕಲೆ ಇತಿಹಾಸ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗಮಕ ಗಮಕ ಕಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಲವಕುಶರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮುಂದೆ ರಾಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಗಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮಕ ಕಲಾವಿದರು ವಾಚನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅದರಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಕಥಾ ಭಾಗವನ್ನು, ಕವಿಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೂಪಕಗಳ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಕಲೆಯೇ ಗಮಕ ಕಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲೆ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮಕ ಕಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೂರಿನ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು, ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು‌. ಇವತ್ತಿಗೆ‌ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಜ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಾವ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಧಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ಎಂದರು‌.

ಗಮಕ‌ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ವಾಚನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ‌. ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು‌. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೃತಿ‌ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಳ, ಮೇಳ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಚನ ಮಾಡುವುದು ಗಂಟಲಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಬಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ರೀತಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ದಾಖಲೆ‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಸಾಧಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ‌ ಆಗಿದೆ‌. ಇಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಉದ್ದೇಶ ಗಮನ ಕಲೆ ವಿಸ್ತರತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು, ನನಗೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ. ನಶಿಸಿ‌ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಿಳಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನೇರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಸಹಕಾರ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

SHIVAMOGGA
ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
ASIA BOOK OF RECORD
ಗಮಕ ವಾಚನ
GAMAKA WORLD RECORD

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

