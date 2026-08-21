ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಗೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ
ಸ್ವರ್ಣಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಂತೆ ಕಂಗೂಳಿಸಿದ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುನೀತರಾದರು.
Published : August 21, 2026 at 4:41 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರ ದೇವತೆ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಇಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃತದ ನಿಮಿತ್ತ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂದು ದೇವಿಗೆ ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಿರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ದೇವಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ದೇವಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರೂಂದಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಮುಖ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಂತೆ ಕಂಗೂಳಿಸಿದಳು. ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುನೀತರಾದರು.
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು, ಎಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಿಯ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂದು ಕೋಟೆ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಮುಖ, ಹಿಂದೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುನಃ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಮುಖ ಹಾಕಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಐದನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಣ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಐದನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಂದಲೇ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಭಕ್ತೆ ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುನೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಟೆ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷೀ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
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