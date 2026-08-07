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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ನೀಡಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ, ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು 7.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Shivamogga: Man arrested for defrauding Rs 9.60 lakh by giving fake gold
ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ನೀಡಿ ವಂಚಿಸಿದವ ಸೆರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 3:49 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ನೀಡಿ‌ 9.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ವಂಚಕನನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನಂದಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌

ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗಿನಗದ್ದೆಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಬಾತ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ನನಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಲು ಮಂಜುನಾಥ ಮೊದಲು ಜಗದೀಶ್‌ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಂ ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.‌

ಇದನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಸಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗದೀಶ್, ಮಂಜುನಾಠನ ಬಳಿ ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರವೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತ ನೀಡಿದ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಪಡೆದು 9.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಹಣ ಪಡೆದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಜಗದೀಶ್ ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್​ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವೂ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಂದಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಕಲಂ 318(4), 190 ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಜಗದೀಶ್ ಹಣ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದ ಕಡೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಯಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಈ ರೀತಿ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 7.10. ಲಕ್ಷ ರೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

DUPLICATE GOLD
ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ
FRAUD CASE
ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ
FAKE GOLD

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