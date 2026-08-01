ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ 7 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ
ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 7 ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 1, 2026 at 4:08 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆತಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಬಳ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಾಲತಿ ನದಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾರು ಮುಂದೆ ತೆರಳಲಾಗದೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಿನ ಮೇಲೇರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಾಬಳ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ 4 ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾಗಶಃ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾದ ವರದಿ ಆಗಿಲ್ಲ.
''ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಕಾರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮಗುವನ್ನು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಮಗುವನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳೂರಿನವರಾದ ಪ್ರವೀಣ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ನ ಉಮೇಶ್ ಬಂದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಲಾರಿಯಿಂದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಂದು ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದೆವು. ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೆಳ್ಳೂರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ನೀರು: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 26.864 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನದಿಗೆ 24 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ 24.976 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮಂಟಪ ಮುಳುಗಲು 2 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
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