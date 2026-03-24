ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸಾವು
ಚಿರತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 24, 2026 at 12:20 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ತಡಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರೈತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ರೈತನ ತೋಟದ ಸಮೀಪವೇ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಮೂಲಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ದಾಳಿಯಾಗಿರುವುದೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಜಾವೇದ್ ಬಾಷಾ ಅಂಗಡಿ, ಇದು ಮೊನ್ನೆ ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಚಿರತೆ. ಈಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗದ ಬಳಿಯೇ ನಾವು ಬೋನ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಬೋನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಅಪರೂಪ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
