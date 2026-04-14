ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪಶು ವೈದ್ಯೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿಣಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವು

ಯುವ ಪಶು ವೈದ್ಯೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ನೀರಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

HIPPO DEATH SHIVAMOGGA ನೀರಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವು ನೀರಾನಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯೆ ಸಾವು
ನೀರಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 5:46 PM IST

Updated : April 14, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಯುವ ಪಶು ವೈದ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಹೆಣ್ಣು ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿಣಿ (12) ಇಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

ಗರ್ಭಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂಸಿಣಿ ಮರಿ ಹಾಕುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರು. ಮರಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಹಂಸಿಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದರ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು‌.

ಆ ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಸಿಣಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಗಿನ ಭ್ರೂಣ ಮರಣ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೋಂಕಿನಿಂದಲೇ ಹಂಸಿಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಾಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ಹಂಸಿಣಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ‌. ಅಮರಾಕ್ಷರ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HIPPO DEATH SHIVAMOGGA ನೀರಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವು ನೀರಾನಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯೆ ಸಾವು
ನೀರಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವು (ETV Bharat)

ಪಶು ವೈದ್ಯೆ ಮೇಲೆ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿ: ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​ 19 ರ ರಾತ್ರಿ 11:45ಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀರಾನೆಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಪಶು ವೈದ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ನೀರಾನೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಪಶು ವೈದ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು.

ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಮೃತ ಯುವ ವೈದ್ಯೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಯಾವುದೇ ವನ್ಯಜೀವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾನದಂಡ (ಎಸ್.ಓ.ಪಿ.) ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

Last Updated : April 14, 2026 at 6:18 PM IST

