ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗಣಪನಿಗೆ ಬಂದ ಚಂದಾ ಹಣದಲ್ಲೇ ಬಡಾವಣೆಗೆ 20 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ
ವರದಿ- ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.: ಸರ್ವ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ 10 ಕ್ರಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2026 at 2:15 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಯುವಕರ ಸಂಘಗಳು ಗಣೇಶ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು ಬಳಿಕ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವ ಜೊತೆ ಇತರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶರಾವತಿ ನಗರದ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿನ ಸರ್ವ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ 10 ಕ್ರಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶರಾವತಿ ನಗರದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕರು ಗಣಪತಿ ಇಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 8 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಜನರು ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು, ಅದೇ ಏರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಯಾವ ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಏರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾವತಿ ನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಓಡಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮನೆಕಳ್ಳತನವಾದಾಗ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಶರಾವತಿ ನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಶರಾವತಿ ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಘಟನೆ ನಡೆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿಯಾದ್ರೂ ಸಹ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತರೆ ಗಣಪತಿ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಸರ್ವಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶರಾವತಿ ನಗರ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ಕ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿ ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶಾಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಹುಡುಗರು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ 5ನೇ ತಿರುವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಗಣಪತಿ ಚಂದಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಯಿತು. ಆಗ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬಂದವು. ನಂತರ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಬೇಡ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಎಫ್ಡಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಣ ಉಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 12 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ 8 ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು 20 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಸಬ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಿದ ನಂತರ 10 ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸರಗಳ್ಳತನ ಆಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಹಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು, ಕುದುರೆಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ರೇಡಿಯಂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡುವ ಉದ್ಧೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನಿರುದ್ದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮನೆಗಳ್ಳತನ, ಬೈಕ್ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿಸುವವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜೀವನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ತಂಡ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏರಿಯಾದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರೆ ಗಣಪತಿ ತಂಡದವರು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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