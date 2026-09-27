ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 4 ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಸಾವು
ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಎಂಬ ಸಿಂಹಿಣಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ತಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 5:07 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಎಂಬ ಸಿಂಹಿಣಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಜನಿಸಿದ ಮರಿಗಳು ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಸಿಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ತಾವರೆಕೊಪ್ಪದ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂಧೋರ್ನಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಶಿವ ಹಾಗೂ ಸಾರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.
ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜನಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಸಾರಾಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ತಾಯ್ತಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ನೀಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮೃಗಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಮರಾಕ್ಷರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರಾಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರಾಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ತಾಯಿತ್ತಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ತಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ತಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆಗ ನಾವು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮರಿ ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗುವ ತನಕ ಮರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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