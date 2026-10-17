ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಹಾರ ದಸರಾ: 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 12 ಇಡ್ಲಿ, 13 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ವಿಜೇತರಾದ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರು - ವಿಡಿಯೋ
ಪಾಲಿಕೆಯು ಆಹಾರ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ.
Published : October 17, 2026 at 5:49 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಬೇಗ ತಿನ್ನು.. ಬೇಗ ತಿನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ದಿಗಳು ಗಬಗಬನೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಆಹಾರ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಹಾರ ದಸರಾವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಗರದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಸಹ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ದಸರಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲಿಕೆಯು ಆಹಾರ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಿಐ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಹಾರ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂಚಾರಿ ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮಿಥುನ್ ಅವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 11 ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 13 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಆಹಾರ ದಸರಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಫ್ಯಾನ್, ಮಿಕ್ಸಿಗಳಂತಹ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ನಡೆಸಿದ ಆಹಾರ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 13 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದರು.
ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು. ತಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಿಥುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು 2018 ರಿಂದ ಆಹಾರ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 13 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇಡ್ಲಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
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