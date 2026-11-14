ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ 'ಬಂಗಾರ'ದಂತಹ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತ ಮಂಜಪ್ಪ: ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ!
ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಲೆನಾಡು ರೈತನೋರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
Published : November 14, 2026 at 5:20 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಭರಪೂರ ಇಳುವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಕೊಡ್ಲಿಯ ರೈತ ಮಂಜಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರು ಸಹ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಮಂಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಆದರೂ ಮಳೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೇನು 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜಪ್ಪ ಸುಮಾರು 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 35 ಚೀಲ ಭತ್ತದ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಹಗಲು 3 ಗಂಟೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರಾಗಿದ್ದ ಭತ್ತ ಈಗ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ದರ ಇದೆ. ನಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ದರ ಇರಲಿ ಎಂದು ರೈತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡ್ಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳ ನಡುವೆ ರೈತ ಮಂಜಪ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಳುವರಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರು ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರೆ ರೈತರು ಬಂದು ಭತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಭತ್ತ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿ. ಅವರು ಈ ಸಲ ಭತ್ತ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಕ್ಕಿ ಈಗ ರೂ 120 ಕೆ.ಜಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಕಿಟ್ವಾಂಲ್ಗೆ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೆಳೆ ಬರಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಮಂಜಪ್ಪ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರೆಂಟ್ನ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಲಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಹೋದ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸಲು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೀಜ, ಗೂಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ ಏರಿಕೆ ಆದ್ರು ಸಹ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 30-35 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬರಬಹುದು. ಬೀಜ ಗೂಬ್ಬರ, ನಾಟಿ, ಕಳೆ, ಕಟಾವು ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ದರ ನೀಡಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 34-35 ಚೀಲ ಇಳುವರಿ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸಲು ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಈ ಭತ್ತದ ಬೀಜವನ್ನು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಬಳಿಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೆನು. ಇದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತಳಿ. ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿನ ಜೊತೆ ದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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