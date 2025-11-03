ಹಂಪಿ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ: ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ಹಂಪಿ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನವೆಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ, ವರ್ಷವಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಮರೆಯುವ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸಿ, ಆರಾಧಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ಒಂದು. ಈ ಸಂಘವು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಂಪಿ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸ: ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವನ್ನು 1967 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಾಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಹೆಸರಿನಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಸಮಂಜರಿ ನೀಡುವ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ರಸಮಂಜರಿ ತಂಡಗಳು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ: ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ಟಿ. ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಸಂಘದ ಗುರುತಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಹಂಪಿ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಅಗಲ, 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ತೂಕ ಇದೆ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗುರುತಿನಂತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಪೂಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನ: ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಜಗ್ಗೇಶ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ರವಿ ಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರದ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘವು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ನ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ. ನ. ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಸಂಘದ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರಸಿಂಹ ಗಂಧದಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಗಡಿ, ಜಲದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಸಹ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಲ್ಲಿನ ರಥದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಘವು ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು. ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮನೋಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
