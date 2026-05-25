ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶೇ.96.56 ಫಲಿತಾಂಶ: ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.96.56 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 5:59 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಶೇ. 96.56 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 21,692 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 20,946 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕುವಾರು ಸಾಧನೆ: ತಾಲೂಕುವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 27 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇ. 99.60 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 18 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ‌. ಶೇ. 99.01 ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ 17 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಶೇ. 98.90 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 11 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಶೇ. 96.77ರೂಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 13 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಶೇ. 96.55 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ 18 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಶೇ. 94.79 ದೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ‌ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇ. 94.00 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 115 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ನಿದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜಿಲ್ಲೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಬಿಇಒ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪಾಸಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.‌

ಈ ಕುರಿತು ನಿದಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ‌ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ. 100ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು 81ರಷ್ಟಿದ್ದು, 'A' ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು‌ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 27 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. 13 ಮಕ್ಕಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ‌ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಕದೂಂದಿಗೆ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು‌ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು‌ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರವೇ ಇದಕ್ಕೆ‌ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು‌ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾತ್ರಿ‌ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ತರಗತಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು‌.‌ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಸಿದ್ದೆವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೆವು.‌ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೆವು. ನಿರಂತರ ಪೋಷಕರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸತತ 15 ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರು ಆದಾಗ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ‌ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದೆಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸಿಇಒ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಎಂದರು.

ನಿದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ನಿದಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನುಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ತನಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಸಲ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ಬರಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಓದಲು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿಲ್ಲ.‌ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತು. ನಾನು 526 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿದಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ‌ ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮ್ಮ‌ ಶಾಲೆ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರ ತನಕ ತರಗತಿ ನಡೆಯಲು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೋಷಕರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ‌ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.‌ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ‌ ಓದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ‌‌ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ‌ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ‌ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದಿವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು‌. ಭಾನುವಾರ ಸಹ ಪಾಠ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ‌ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಅಬಲಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುರುಳಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ‌‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕಲಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು‌ ಸಹ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು‌ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.‌ QWP ಅಸೆಸಮೆಂಟ್​ ಶೇ. 85.5ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.‌ ಗುಣತ್ಮಾಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ‌ ಶಾಲೆಯ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 23, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು‌ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.‌

ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೇ. 93 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಹಲವು ಇವೆ. ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸಿಇಒ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಬಿಇಒ ಅವರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು‌. ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರ ಹಾಗೂ ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ಅವರ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಸುವ ಹಾಗೂ ಓದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ‌ ಓದುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ‌ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು‌. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ‌ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ‌ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಫಲವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಲು ನಮ್ಮ‌ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ. ಕಡಿಮೆ‌ ಓದುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡಲು.

ಶಾಲೆಯ ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾಕಿಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.‌ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು‌ ಪಾಠ‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

