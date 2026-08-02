ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: 200ಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ
ವರದಿ- ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ. : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Published : August 2, 2026 at 6:00 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 'ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ' ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ 'ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಶಹಬ್ಬಾಷ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರೆ, ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಸಮಾಜಘಾತುಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಿಖಿಲ್ ಬಿ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಡ ಬ್ರೊ ಅಭಿಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಗಾಂಜಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇವರೇ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘಾತುಕರಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಇದುವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 6 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟವರನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ, ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅವರೂಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ, 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರಿದ್ದು ದುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಈ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸದೆ, ಅವರನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 946: ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 946 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 695 ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 251 ಇದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 323 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 58 ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದವರು 538, 15 ವರ್ಷದವರು 270, 16 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು 13, 18ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದವರು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್.ಪಿ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಿ. ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಯಾರು 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲವೋ, ಅವರನ್ನು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಬ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 200 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ವರದಿಯನ್ನು ಶಾಲಾವಾರು ನೀಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ದುಡಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರು ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಮರಳಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿಇಒಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಇಒಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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