ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹ
ಸತೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 8:48 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಯೋಗೀಶ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 186 ರಲ್ಲಿ 81 ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ 81 ಜನ ಮತದಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸತೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರ ಕರಡುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು, ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ 186 ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಎಲ್ಒ ಅವರು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸತೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಲೀಮ್ ಪಾಷಾ, ಹಾಪ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ , ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚರಣ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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