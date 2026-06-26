ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮುನಿಸು: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ!
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಡ್ಯಾಂಗಳ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ. ನೀಡಿದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 26, 2026 at 11:55 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೂನ್ ಮುಗಿಯಲು ಬಂದರೂ ಸಹ ಮಳೆರಾಯ ಆಗಮನದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಆಕಾಶ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಮುನಿಸಿನಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಡ್ಯಾಂಗಳಿವೆ. ಮೂರು ಡ್ಯಾಂಗಳ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಹಾಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು: ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಗಾಜನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ಡಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಲೇ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬಿ, ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡ್ಯಾಂಗೆ ಒಳ ಹರಿಯು ಸಹ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
- ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ : 588.24 ಮೀಟರ್
- ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 3.24 ಟಿಎಂಸಿ
- ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ : 587.58 ಮೀಟರ್
- ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟ : 2.047 ಟಿಎಂಸಿ
- ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ : 0.829 ಟಿಎಂಸಿ
- ಒಳ ಹರಿವು : 323 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
- ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ : 587.90 ಮೀಟರ್
- ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ : 3.04 ಟಿಎಂಸಿ
- ಒಳ ಹರಿವು : 20.143 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
- ಹೊರ ಹರಿವು : 21.439 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ: ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗುಂಬೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ದರೆ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಡಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೂ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಗ ತುಂಬುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ತುಂಬಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಡಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು: ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರಿಕೇರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಗಾ - ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹರಿದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಸಂಗಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ನದಿ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
- ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ : 186 ಅಡಿ
- ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾರ್ಮಥ್ಯ : 71.535 ಟಿಎಂಸಿ
- ಹಾಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ : 136.7 ಅಡಿ
- ಒಳ ಹರಿವು : 211 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
- ನದಿಗೆ ಹೊರ ಹರಿವು : 211 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
- ಹಾಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ : 24.669 ಟಿಎಂಸಿ
- ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ : 156.6 ಅಡಿ
- ಒಳ ಹರಿವು : 16.039 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
- ಹೊರ ಹರಿವು : 1.282 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ: ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೀರೆಭಾಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಪ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.469 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಅಂಬುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಉಪ ನದಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೋಗದಲ್ಲಿ 920 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಜಲಪಾತವಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಜೋಗದ ಕೆಪಿಸಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸೇತುವೆಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
- ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ : 1819 ಅಡಿ
- ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 151.64 ಟಿಎಂಸಿ
- ಹಾಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ : 1745.85 ಅಡಿ
- ಒಳ ಹರಿವು : 2203 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
- ಹೊರ ಹರಿವು(ವಿದ್ಯುತ್) : 3039 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
- ಹಾಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ : 14.97 ಟಿಎಂಸಿ
- ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ : 1778.95 ಅಡಿ
- ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿ ಸಂಗ್ರಹ : 52.84 ಟಿಎಂಸಿ
ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆರಾಯ ಮುನಿಸು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಪೆ ತೋರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥ ವಾದ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒತ್ತಾಯ: ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಳೆಗಾಲದ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಮಂಡಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳವರೆಯಾದರೂ ನೀರು ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಾಗಿ 700 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ರೂ. ಸಹ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಅಡಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಟಿಆರ್ಎಫ್ ನಿಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸ್ವಂತಃ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮೇಸ್ಕಾಂಗೆ 32 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ರ್ದೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಗೆ, ಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿವು ನಿಂತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ದಂಡಾವತಿ ಸೇರಿ 25 ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ 19 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 5 ದೊಡ್ಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಹ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಎಲ್ ನಿನೋ ನಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿಶಾ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವೆ ಎಂದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಸಹ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
280 ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 65 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 220 ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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