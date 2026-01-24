ಆಡಳಿತದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ವಲಯವಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ; ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆ
ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಲಯವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಚೇರಿಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
Published : January 24, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 8:59 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ.
ವಲಯ -1, ವಲಯ-2 ಹಾಗೂ ವಲಯ-3 ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿವೆ: ಮೊದಲನೇ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ವಿನೋಬನಗರ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಕಿರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಮಠ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ವಾರ್ಡ್, ಯಾವ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಯಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಾಯಾಣ್ಣ ಗೌಡ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 2014ರಂದು ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಆಡಳಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇಯದು ವಿನೋಬನಗರ, ಎರಡನೇಯದು ಟಿ. ಶೀನಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ಸದ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯದರಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರು ಅವರ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಖಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನರ್ಮ್ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಆಶ್ರಯ, ಹಣಕಾಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಕಸ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಹ ಅದೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಜನರು ಯಾವ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಿವರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಮಹಾಪಾಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2015 ರಿಂದ 2024ರ ತನಕ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಪುನಃ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದ ಮಾಯಾಣ್ಣ ಗೌಡರು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಖಾತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಂದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲಕ್ಕಿಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಯವರು ಮನೆ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
