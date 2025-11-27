ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಾಲಕ ಮಧುಗೆ 2025-26ರ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಕ ಮಧು ಎಂ.ಆರ್. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2025 at 8:18 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 2025-26ರ ಸಾಲಿನ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾದಿಬೀಸು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕ ಮಧು ಎಂ.ಆರ್. ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಾಲಕ ಮಧು ಎಂ.ಆರ್. ಅವರು ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಮಗ. ಪ್ರಸ್ತುತ 8ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಸರಾಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಕ: ಮಧು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಡೆಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆ ರಜಾ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮದನ್ ಎಂಬವರು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಪಿಂಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಅವರ ಕೈ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಧು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕೈಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇದೀಗ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಧು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು- ಬಾಲಕ ಮಧು: ''ಅಂದು ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವಾಗ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಮಧು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
