ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗದೇ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​

ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೂಟ್‌ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಸ್​​ ಇ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Boot camp to create employers in JNN College of Engineering
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 9:43 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೊರವಲಯದ ಜೆ.ಎನ್‌.ಎನ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಐಸಿಟಿಇ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಾದ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯು ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು
ಬೂಟ್‌ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡಲು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 30 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್​ನಿಂದ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಾಗಿರುವವರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆ ದಿನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಡೆವಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್​ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್​ ಶಿಪ್​ ಅಂತ ಐಡಿಇ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜರ್ನಲ್‌ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ‌ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.‌ ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ‌ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದರು‌.

ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದನ್ನ ಕಲಿತೆವು: ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇಲಂನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು‌ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು: ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಲ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಕೇರಳದಿಂದ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡಿಸೈನ್ ಥಿಕಿಂಗ್, ಪ್ರೋಟೋ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದರು.

ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಲಿಕೋಟೆಯ ರೂರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಉಮ್ಮನಾದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಮ್ಮಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್​ ಐಡಿಯಾಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಆಂಧ್ರದ ನಸರಪೇಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.‌ ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹ ಇರದೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕಿಡಾಗಿರುತ್ತಾರೆ‌. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಐಸಿಟಿಯ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅಶಿಫ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ‌. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು.‌ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಆಶಯದಂತೆ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದೇಶದ 13 ಕಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 22 ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 13 ಕಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್​ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಐಸಿಟಿಯ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅಶಿಫ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

