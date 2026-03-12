ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ, ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 82 ರೂ. ದರ ಏರಿಕೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ಪರದಾಟ
ಕೇವಲ 4 ದಿನದ ಹಿಂದಿದ್ದ 61ರೂ. ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 21 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 82 ರೂ ಆಗಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 8:06 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟೋ ಅನಿಲಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 21 ರೂ. ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 61ರೂ. ಇತ್ತು. ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 82 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಕಟವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆಟೋವನ್ನು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಟೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ದಿನವಿಡಿ ದುಡಿದ ಹಣ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾದ ಪರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಇಂಧನ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದರ ಏರಿಕೆ ಆದರೂ ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಈಗ ದುಡಿಮೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ 61 ರೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು 82 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗ ಹಳೇ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಾದ ಮೇಲಿಂದ ಹೊಸ ಲೋಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 22 ರೂ. ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ತನಕ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಲೋಡ್ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಆಟೋದವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಓಡಲ್ಲ. ಈಗ ಆಟೋದವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ದರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5-6 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರುತ್ತಲೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆ: ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಂಗಾಲು