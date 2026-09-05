ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ; 21 ಕೆ.ಜಿ ಮಾಂಸ ವಶಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಪರಾರಿ

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಮಾಂಸ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ: 21 ಕೆ.ಜಿ ಮಾಂಸ ವಶಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಪರಾರಿ
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ: 21 ಕೆ.ಜಿ ಮಾಂಸ ವಶಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಪರಾರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 21 ಕೆ.ಜಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ರಿಪ್ಪನ್​ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ಪನ್​ಪೇಟೆಯ ಶಬರೀಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ‌ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 21 ಕೆ.ಜಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಡಿಕೇರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪವನ್ ಬಿಜ್ಜೂರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳದ ಪಿಎಸ್ಐ ವಿನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿ.ಸಿ., ಆಂಜನೇಯ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಸುರೇಶ್, ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಬಿ. ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು‌.

ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಪ್ಪನ್​ಪೇಟೆಯ ಶಬರೀಶ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಗುರುರಾಜ್, ಕಾರಗೋಡು ನಿವಾಸಿ ಗಣೇಶ್ ಕೆ.ಜಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿ ಎರಡು ಜಿಂಕೆ ಸಾಯಿಸಿದ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿ ಎರಡು ಜಿಂಕೆ ಸಾಯಿಸಿದ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ - ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿ ಎರಡು ಜಿಂಕೆ ಸಾಯಿಸಿದ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ: ಕೃಷಿ‌ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ‌ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿ ಎರಡು ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ‌ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರಾವತಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ‌ ವಿಭಾಗದ‌ ಡಿಎಫ್​ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್, ಗುರುರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗುರುರಾಜ್ ತೋಳಬಿಂದಿ, ಕಿರಣ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯಪಾಲಕ ದೀಪಕ್, ಪ್ರಭು‌ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು‌.

ಕಡವೆ ಕೊಂದು ನಾಲ್ವರು ಪರಾರಿ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಕಡವೆ ಕೊಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಟೆಗಾರರು ಚೀಲ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುತೊರೆಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಉಡುತೊರೆಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂನ‌ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸುವಾಗ ನಾಲ್ವರು ಬೇಟೆಗಾರರು ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಲರ್ಟ್​ ಆದ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಚೀಲ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚೀಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಕಡವೆ ಕೊಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಪರಾರಿಯಾದವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದುರ್ಯೋಧನನಂತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ‌ ಕುಳಿತ ಕಳ್ಳ, ಭೀಮನಂತೆ‌ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ
ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆ
FOREST DEPARTMENT
DEER MEAT CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.