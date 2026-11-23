ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಉಡಾನ್ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಜಿಎಫ್ನಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 4:47 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಉಡಾನ್ 6.0 ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30-31 ಉಡಾನ್ ಹಾರಾಟ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನವರಾದರೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಡಾನ್ನ 6.0ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಕೊನೆ ದಿನ ಡಿಸಂಬರ್ 8. ಟೆಂಡರ್ ಮುಗಿದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಜಿಎಫ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಜಿಎಫ್ನಡಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಡಿಸಂಬರ್ಲ್ಲಿಯೇ ಉಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ವಿಜಿಎಫ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಹಿಂದೆ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರ್ಮಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಸಹ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಆಂತಕ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ಮಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವು ಸಹ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯೂರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಹಿರಿಯೂರು ಯಾವಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಹ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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