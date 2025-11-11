ETV Bharat / state

ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿ

ವಿವಿಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಮೈಕೋರೈಜಾ ಎಂಬ ಶೀಲಿಂಧ್ರವನ್ಜು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

Shivamogga Agricultural University discovers fungus that turns areca nut skin into fertilizer
ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 11, 2025 at 6:21 PM IST

ವರದಿ- ಕಿರಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಸ್.​ ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ. ಹೊಸತನ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ‌.

ವಿವಿಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಮೈಕೋರೈಜಾ ಎಂಬ ಶೀಲಿಂಧ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೋರೂಟಸ್, ಕಿಟೂಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಸಿಲೂಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಮೈಕೋರೈಜಾವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ, ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿಸುವ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ.

ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕರಗಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಉಂಟಾಗಿ, ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.

ಮೈಕೋರೈಜಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು 150 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಲು ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೋಟಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ದೂರೆತಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೈಕೋರೈಜಾವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಪ್ರತಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೈಕೋರೈಜಾ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪೌಡರ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ಜು ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕೋರೈಜಾ ಎಂಬ ಶೀಲಿಂಧ್ರವು ರಂಜಕ‌ ಪೂರೈಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10 ಜನ ರೈತರು ವಿವಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಚರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆವಿಕೆ ಹಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೂಕಾಲು ಟನ್ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಡಕೆ ಮರದ ಗರಿ, ಅಡಕೆ ಹಾಳೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಟನ್ ಅಡಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ.‌ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಲಿಗ್ಲಿಲಿನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರಗಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಪ್ಲೋರೂಟಸ್, ಕಿಟೂಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಸಿಲೂಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೊಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಇದರಿಂದ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು 150-160 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆಯಿಸಬಹುದು.‌ ಅಡಕೆ‌ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷಿಯಂ‌ ಶೇ 1.58 ರಷ್ಟಿದೆ. ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ 2.3 ರಷ್ಟು ಪೋಟಾಷಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಳ್ಕರೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಮೈಕೋರೈಜಾವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಅಡಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೈಕೋರೈಜಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಸುರೇಶ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ವೇಸ್ಟ್​ ಎಂದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಾವು ಬಿಸಾಡುವ ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೇ ಸರಿ. ಇದರಿಂದ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾವು ಸಹ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಂಚೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಹ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

