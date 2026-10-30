ಅಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ಕೆಂಪು ತಳಿ, ಇಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 8 ತಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ!
Sahyadri Annapurna Paddy: ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿವಿಯು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 4:56 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 'ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ವಿವಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ 8 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಭತ್ತ ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 25 ರಿಂದ 30 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 70 ರಿಂದ 75 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಬೆಳೆಯು ಮಳೆ - ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಡಕೊರಕ, ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳು, ರಸ ಇರುವ ತಿಗಣೆ, ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೀತಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯು ಬಿಳಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯು ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಬಾದ್ನ ಭಾರತೀಯ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿವಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಈ ತಳಿಯು ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ವಿವಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.
ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಬೀಜ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 30 - 40 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಭತ್ತದ ತಳಿಯ ವಿಧಗಳು: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 7-8 ತಳಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೆಂಪು ಮುಕ್ತಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿರಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೇಘ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭರತ್, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಜಲಮುಕ್ತಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತುಂಗಾ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳನ್ನು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿವಿಯ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ನಿರಂಜನ ಕುಮಾರ್ ಅಬ್ಬಿ ಅವರು ತಳಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ವರ್ಷ ವಿವಿಯಿಂದ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
120-125 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಬೆಂಕಿ ರೋಗದ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2018 ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿವಿಯ ಬೀಜ ಘಟಕದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಯು.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಘಟಕದಿಂದ ಹೆಚ್ವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ(ಕುಚಲಕ್ಕಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿವಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯಾದ MO4, ಪಂಚಮುಖಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೈಸಮೆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 48 ನಮ್ಮ ವಿವಿಯ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಬೇರೆ ತಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, 60 ಗ್ಲೈಸಮೆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಬೀಜ ಘಟಕದ ಸಂಶೋಧಕ ಸಹಾಯಕರಾದ ಡಾ.ವಿನಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6-8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೆಂಪು ಮುಕ್ತಿ ತಳಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು 1,500 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಷ್ಟು ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡುಗು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತುಂಗಾ ತಳಿಯ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಷ್ಟು ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿರಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಳಿಯ ಜೀಜಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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