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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ ಎಸ್ಕೇಪ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿಯು ತನಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

Accused escaped
ಪರಾರಿಯಾದ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 8:20 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ‌ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್(36)ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಹೊಸನಗರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಸನಗರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್​ನನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಸನಗರದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿಯು ತನಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಳಿ‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿ,‌ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಬ್ಬರು‌ ಊಟ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಹಾಗೂ ಆಯಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ಈತ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 2020 ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರಕರಣದ 5ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದನು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ
ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ
ACCUSED ESCAPES

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