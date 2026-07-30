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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಿಎ ಎಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ: ಓರ್ವ ಬಂಧನ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಿಎ(ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರಟರಿ) ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 1:08 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಿಎ(ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ತುಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಬಂಧಿತನನ್ನು ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಣೇಶ್ (30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಂಜಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಿಎ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ‌ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಹಂಜಿ ಅವರ ಬಳಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರಿ‌ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬೇಡ, ನಾವೇ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ.‌ ನಂತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಂಜಿ ಅವರ ಬಳಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೈಸನ್ಸ್​ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಂಜಿ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
FAKE CM PA
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಎ
CHEATING CASE

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