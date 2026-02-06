ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮನೆಯನ್ನೇ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಿಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಡಗಿಯ ಬಂಧನ

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮನೆಯನ್ನೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಡ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯನ್ನೇ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಿಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಡಗಿಯ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

February 6, 2026

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಡಗಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, 7 ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ(67) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಹಾಗೂ ಬಂದೂಕು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಂದೂಕುಗಳು (ETV Bharat)

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಂತೆ ಬಳಸಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.‌ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು‌ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಕಲಂ 25 (1)(ಎ) ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಮಯ 2019ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಎಸ್ಐ ಶರತ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ, ಪ್ರದೀಪ್.ಕೆ, ನಾಗರಾಜ ಹಾಗೂ ರವಿನಾಯ್ಕ, ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

