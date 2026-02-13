ETV Bharat / state

22 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷದೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಶಿವಭಕ್ತ: ಶ್ಯಾಗಲೆಯ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

SHIVALINGA INSTALLED
22 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷದೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಶಿವಭಕ್ತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 8:43 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 9:08 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆ ದೇವಾಲಯದ ತುಂಬ ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು. ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು 20 ಲಿಂಗಗಳ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಒಂದು ಲಿಂಗ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

22 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷದೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಶಿವಭಕ್ತ (ETV Bharat)

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳ ಕೆತ್ತನೆ: ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಹೇಶ್ವರನ ತೋಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.‌ ಹೊಲ - ಗದ್ದೆ, ತೋಟ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆಗುಂದಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರನ ತೋಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಳ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಳಿಕ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನೂಲು ಹಾಗೂ ನಂದ್ಯಾಲ ನಡುವೆ ಬರವ ಅಲದಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.

Shivalinga installed
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪ (ETV Bharat)

20 ಪೀಠ ಲಿಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ: ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಒಟ್ಟು 20 ಲಿಂಗಗಳ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಿಂಗದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೀಠದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಪೀಠಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಿಂಗಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು: ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಲಿಂಗಗಳ ಪೀಠಗಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಒಟ್ಟು 20 ಲಿಂಗಗಳ ಪೀಠಗಳಿವೆ. ಒಂದೊದಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲು ಹಾಗೂ ನಂದ್ಯಾಲದ ನಡುವೆ ಬರವ ಅಲದಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಲು ಐದು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತರಲು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Shivalinga installed
ಲಕ್ಷದೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪ (ETV Bharat)

ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದವು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ‌. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರು ವಾಸವಿದ್ದರು. ಆ ಗುರುಗಳು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮರಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನುವ ವೇಳೆ ಅದೇ ದೇವಾಲಯದ ತುಂಬಾ ಲಿಂಗ ಕಾಣಸಿದ್ದವು. ಆಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಧ್ಯಾನ ಇರಲಿದೆ. ದಿನ ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಎಂದಿಗೂ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ. ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ: ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸೆ, ಲಿಂಗಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತು ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಲಿಂಗಗಳ ಪೀಠಗಳಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 20 ಲಿಂಗಗಳ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಲು ದಾರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಶ್ಯಾಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ವರನ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ತೆರಳಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತ ತೋಟಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ.‌ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ, ಪೂಜೆ ಇರಲಿದೆ.‌ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

