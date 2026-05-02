ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ವಿಧಿ - ವಿಧಾನದಂತೆ ಮಂಗನಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಂಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 3:16 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ): ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಂಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿ - ವಿಧಾನಗಳಂತೆ, ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋತಿಯೊಂದು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಆರ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿ- ವಿಧಾನದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಂಗನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟ ಕಪಿಯ ಶವವನ್ನು ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ತೋರಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಆರ್. ಸಿ. (R.C) ವರೆಗೆ ಅದರ ಶವದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ - ಭಾವದಿಂದ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಧಿ - ವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಗನನ್ನು ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಭವ್ಯವಾದ ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಣವಂತಿಕೆ (ದೇಣಿಗೆ) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ಅಥಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮಂಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಂಗನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಹಾಗೂ ದೇಸಿ ಹಸು, ಎತ್ತು, ಹೋರಿ ತೀರಿದರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಂಗನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
